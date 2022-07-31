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Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

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Неділя 31 липня 2022 09:54
Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп Фото: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. Однак, це не сильно вплине на санкції, які вже діють проти країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова офіційної представниці Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - заявила Калан.

Також Калан відзначила, що визнання Росії спонсором тероризму не сильно змінить санкції проти неї.

"Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму" - заявила вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Також нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

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