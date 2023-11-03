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В РФ сожгли авто гендиректора завода, производящего боеголовки для ракет, - ГУР

Фото: здание предприятия "ГосНИИмаш" в Нижнем Новгороде в РФ (niann.ru)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Нижний Новгород партизаны сожгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия "ГосНИИмаш". Этот завод изготовляет боеголовки к ракетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Поджег машины Volvo XC90 (регистрационный номер Н622НН 152) руководителя акционерного общества "ГосНИИма"ш Игоря Кузнецова произошел в ночь на пятницу, 3 ноября. 

"Указанное предприятие - ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине", - говорится в публикации.

В ГУР отметили, что акцию сожжения личного авто гендиректора "провели представители движения сопротивления".

Также в украинской военной разведке опубликовали соответствующие фото.

 

"Каждый причастен к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности. Охота продолжается!" - подчеркивают в ГУР.

Производство ракет в России

Напомним, в сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Ранее представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в интервью РБК-Украина заявил, что в РФ продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

Добавим также, что недавно партизаны в России обнаружили новый завод по производству ракет. Он находится в Челябинске. По данным представителей движения сопротивления, предприятие очень стремительно расширяется, и там будут новые цеха и набирают работников.

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Нижний Новгород