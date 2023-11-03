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У РФ спалили авто гендиректора заводу, який виготовляє боєголовки для ракет, - ГУР

Фото: будівля підприємства "ДержНДІмаш" у Нижньому Новгороді в РФ (niann.ru)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Нижній Новгород партизани спалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства "ДержНДІМ". Цей завод виготовляє боєголовки до ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Підпалив машини Volvo XC90 (реєстраційний номер Н622НН 152) керівника акціонерного товариства "ДержНДІМ" ("госНИИмаш") Ігоря Кузнєцова стався в ніч на п'ятницю, 3 листопада.

"Вказане підприємство - провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні.", - йдеться у публікації.

У ГУР зазначили, що акцію спалення власного авто гендиректора "провели представники руху спротиву".

Також в українській військовій розвідці опублікували відповідні фото.

 

"Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває!" - наголошують у ГУР.

Виробництво ракет у Росії

Нагадаємо, у вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Раніше представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у РФ продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.

Додамо також, що нещодавно партизани у Росії виявили новий завод з виробництва ракет. Він знаходиться у Челябінську. За даними представників руху спротиву, підприємство дуже стрімко розширюється, і там будуть нові цехи та набирають працівників. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Нижний Новгород