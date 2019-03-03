У РФ повідомили про готовність до переговорів з США по Венесуелі

Майк Помпео і Сергій Лавров провели телефонні переговори

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что готовы к предложенным Соединенными Штатами двусторонним консультациям по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на МИД РФ.

Сообщаеся, что состоялся телефонный разговор главы Госдепа США Майка Помпео с Сергеем Лавровым.

"Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеют ничего общего с демократическим процессом. В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано.

Как писало РБК-Украина, 24 февраля Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Как отмечается, санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Кроме того, в список попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.