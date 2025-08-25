РФ сбросила пять ФАБов на Константиновку: повреждены десятки домов, есть раненые
Сегодня, 25 августа 2025 года с 11:20 до 12:00 российские войска совершили авиационную атаку на Константиновку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратура.
Против мирного населения применили пять бомб ФАБ-250 с модулем УМПК. Поражению подверглась жилая застройка города.
В результате атаки пострадали четверо гражданских: мужчина 26 лет и три женщины в возрасте 51, 74 и 85 лет.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны и ушибы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.
В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.
Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сообщает, что следствие продолжается, а виновные будут привлечены к ответственности.
Обстрел Константиновки
Напомним, что 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр громады.
Особенно пострадала школа искусств, где располагался пункт несокрушимости.