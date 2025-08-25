ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ сбросила пять ФАБов на Константиновку: повреждены десятки домов, есть раненые

Понедельник 25 августа 2025 16:33
UA EN RU
РФ сбросила пять ФАБов на Константиновку: повреждены десятки домов, есть раненые Фото: Враг атаковал Константиновку, ранены четверо гражданских (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 25 августа 2025 года с 11:20 до 12:00 российские войска совершили авиационную атаку на Константиновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратура.

Против мирного населения применили пять бомб ФАБ-250 с модулем УМПК. Поражению подверглась жилая застройка города.

В результате атаки пострадали четверо гражданских: мужчина 26 лет и три женщины в возрасте 51, 74 и 85 лет.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны и ушибы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Фото: РФ атаковала Константиновку, ранены четверо гражданских (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сообщает, что следствие продолжается, а виновные будут привлечены к ответственности.

Обстрел Константиновки

Напомним, что 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр громады.

Особенно пострадала школа искусств, где располагался пункт несокрушимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы