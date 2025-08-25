РФ скинула п’ять ФАБів на Костянтинівку: пошкоджені десятки будинків, є поранені
Сьогодні, 25 серпня 2025 року з 11:20 до 12:00 російські війська здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратура.
Проти мирного населення застосували п’ять бомб ФАБ-250 із модулем УМПК. Ураженню піддалася житлова забудова міста.
Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних: чоловік 26 років та три жінки віком 51, 74 та 85 років.
У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані рани та забої. Двоє з них перебувають у важкому стані. Всім надано кваліфіковану медичну допомогу.
У зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури повідомляє, що слідство триває, а винні будуть притягнуті до відповідальності.
Обстріл Костянтинівки
Нагадаємо, що 24 серпня, у День Незалежності України, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка. Керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.
Особливо постраждала школа мистецтв, де розташовувався пункт незламності.