РФ скинула п’ять ФАБів на Костянтинівку: пошкоджені десятки будинків, є поранені

Понеділок 25 серпня 2025 16:33
РФ скинула п’ять ФАБів на Костянтинівку: пошкоджені десятки будинків, є поранені Фото: Ворог атакував Костянтинівку, поранено чотирьох цивільних (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 25 серпня 2025 року з 11:20 до 12:00 російські війська здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратура.

Проти мирного населення застосували п’ять бомб ФАБ-250 із модулем УМПК. Ураженню піддалася житлова забудова міста.

Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних: чоловік 26 років та три жінки віком 51, 74 та 85 років.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані рани та забої. Двоє з них перебувають у важкому стані. Всім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Фото: РФ атакувала Костянтинівку, поранено чотирьох цивільних (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

У зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури повідомляє, що слідство триває, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, що 24 серпня, у День Незалежності України, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка. Керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.

Особливо постраждала школа мистецтв, де розташовувався пункт незламності.

Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
