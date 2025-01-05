В РФ жалуются на атаку дронов на Миллерово и Таганрог

По словам представителя властей региона, на севере области "ПВО отражают воздушную атаку".

"Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - рассказал местный губернатор.

Между тем в сети были обнародованы кадры дроновых атак. В пабликах пишут, что Таганрог якобы под "мощной атакой" беспилотников, и утверждают, что якобы были сбиты уже 13 БПЛА.

Также сообщают, что под ударом, в частности, военный аэродром в Миллерово.

Атаки дронов в Ростовской области

Напомним, ранее в Ростовской области заявляли о взрывах в районе аэродрома Миллерово вечером 23 декабря 2024 года. Тогда российская сторона жаловалась на атаку дронов.

Позже издание Forbes писало, что беспилотники атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ. Их целями могли быть штурмовики Су-25 ВВС России.

Добавим, в конце декабря в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ проинформировали, что недавно Воздушные силы нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

А 25 декабря источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области. Этот полигон является одним из крупнейших в РФ.