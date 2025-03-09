Теплая погода нарушила логистику россиян в районе реки Оскол, - Силы обороны
Теплая погода нарушила логистику российских войск на Купянском направлении в районе реки Оскол. Это усложнило переброску сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Они максимально пытались воспользоваться заморозками, чтобы перебросить какие-то силы просто по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас льда уже нет, и им придется возвращаться к тактике переброски за счет малых плавучих средств вроде резиновых лодок", - сказал спикер.
По словам Трегубова, логистика врага в районе реки Оскол нарушена. Он пояснил, что российские войска находятся на правом берегу реки и пытаются удерживать там позиции.
"Пытаются удерживать и расширять тот плацдарм, но, конечно, стало намного труднее", - добавил он.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, больше всего атак врага зафиксировали на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
В Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских войск. Накануне командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что диверсионно-штурмовые группы РФ переместились по ветке газопровода и пытались закрепиться в окрестностях Суджи. Их удалось уничтожить.
По данным источников РБК-Украина, в последние дни ситуация в Курской области осложнилась, но пока украинское командование не планирует выводить войска с этого направления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.