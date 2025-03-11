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РФ штурмовала позиции ВСУ на Купянском направлении и пытались форсировать Оскол

Вторник 11 марта 2025 09:34
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РФ штурмовала позиции ВСУ на Купянском направлении и пытались форсировать Оскол Иллюстративное фото: РФ штурмовала позиции ВСУ на Купянском направлении и пытались форсировать Оскол (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала укрепления украинских военных на Купянском направлении. Оккупанты пытались форсировать реку Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, на Купянском направлении армия агрессора атаковала наши укрепления вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Все атаки врага оказались напрасными и безуспешными.

Также оккупанты прилагают усилия, чтобы с помощью резиновых лодок перебросить силы на западный берег реки Оскол.

"Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам представителя Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, теплая погода нарушила логистику российских войск на Купянском направлении в районе реки Оскол. Это усложнило переброску сил россиян.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.

Недавно российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

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