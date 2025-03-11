РФ штурмувала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку та намагалися форсувати Оскіл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, за словами речника Оперативно-тактичного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, тепла погода порушила логістику російських військ на Куп'янському напрямку у районі річки Оскіл. Це ускладнило перекидання сил росіян.

Також окупанти докладають зусиль, щоб за допомогою гумових човнів перекинути сили на західний берег річки Оскіл.

За даними військових, на Куп’янському напрямку армія агресора атакувала наші укріплення поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі атаки ворога виявилися марними та безуспішними.

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.

Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі погрози Куп'янську немає.

Нещодавно російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.

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