Из-за действий России более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор, - МИД

В результате действий Российской Федерации более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"Действия России подрывают глобальную продовольственную безопасность, в частности, в регионе Глобального Юга. Задержки с проверками уже не позволили Украине экспортировать дополнительные 3 миллиона тонн зерна", - говорится в сообщении.

По словам МИД, 10 миллионов человек в мире не получили своевременно еду из-за политических амбиций России. Украина призывает международное сообщество, в частности, страны Африки и Азии, которые возлагаются на экспорт зерновых из Украины, потребовать от России немедленно прекратить эти искусственные задержки в проверках судов зернового коридора.

"Мы не должны позволить Кремлю держать миллионы людей заложниками его голодных игр", - добавили в МИД.

Также стало известно, что Украина обратилась в Секретариат Совместного координационного центра с просьбой срочно урегулировать вопросы задержек со стороны России, в частности, путем увеличения количества инспекторов в проливе Босфор.