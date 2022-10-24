ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за действий России более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор, - МИД

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 16:44
Из-за действий России более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор, - МИД Фото: Из-за действий России более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате действий Российской Федерации более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"Действия России подрывают глобальную продовольственную безопасность, в частности, в регионе Глобального Юга. Задержки с проверками уже не позволили Украине экспортировать дополнительные 3 миллиона тонн зерна", - говорится в сообщении.

По словам МИД, 10 миллионов человек в мире не получили своевременно еду из-за политических амбиций России. Украина призывает международное сообщество, в частности, страны Африки и Азии, которые возлагаются на экспорт зерновых из Украины, потребовать от России немедленно прекратить эти искусственные задержки в проверках судов зернового коридора.

"Мы не должны позволить Кремлю держать миллионы людей заложниками его голодных игр", - добавили в МИД.

Также стало известно, что Украина обратилась в Секретариат Совместного координационного центра с просьбой срочно урегулировать вопросы задержек со стороны России, в частности, путем увеличения количества инспекторов в проливе Босфор.

Напомним, что Российская Федерация срывает зерновое соглашение , искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Также в ряде терминалов морских портов Украины возникли сложности с перевалкой зерна из-за опозданий судов и заполнения емкостей элеваторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Босфор Война в Украине
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему