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У Босфора увеличился затор из танкеров с российской нефтью

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Турция, Четверг 08 декабря 2022 09:23
У Босфора увеличился затор из танкеров с российской нефтью Фото: Турция требует страховку для прохождения Босфора (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохождения стамбульского пролива Босфор на пути в Средиземное море, в четверг, 8 декабря, выросло на 5 до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судоходное агентство Tribeca назвало пять новых танкеров длиной более 200 метров, ожидающих к северу от пролива Босфор для перехода на юг в сторону Средиземного моря. Ни один корабль не может пересечь границу. Агентство сообщило, что в проливе Дарданеллы южнее девять танкеров ожидали перехода в южном направлении по сравнению с 12 днем ранее.

Ранее между западными и турецкими официальными лицами прошли переговоры по устранению очередей из танкеров после того, как 5 декабря G7 и Европейский союз ввели новые ограничения, направленные на экспорт российской нефти.

Группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по принудительно низкой цене, чтобы лишить Москву доходов для войны против Украины.

Отдельная турецкая мера, действующая с начала месяца, вызвала затор, поскольку от судов требуют доказательств того, что они имеют страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

Министерство финансов США заверило Турцию, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды, сообщило министерство финансов США.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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