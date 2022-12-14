Из одесских портов вышел очередной караван судов с зерном для Азии

Из украинских портов Одесской области вышли еще четыре судна с 69,5 тысяч тонн агропродукции для стран Азии в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру .

Среди судов - танкеры SELINA II, MED PACIFIC с 54 тысячами тонн подсолнечного масла для Индии.

В портах Большой Одессы под обработкой находится 21 судно. На них загружают 665,8 тысячи тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" движется одно судно под загрузку 63,5 тысяч тонн агропродукции.

В Босфоре 81 судно ожидает проверки (61 - входа, 20 - выхода). Отмечается, что ситуация с очередью стабильно тяжелая, поскольку Россия также регистрирует не более трех судов в день, при необходимых 12.

Всего с 1 августа из украинских портов вышли 554 судна, которые экспортировали 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал бессрочно продлить зерновую инициативу, а также расширить ее на другие украинские порты.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.

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