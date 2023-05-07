В РФ рассказали о последствиях пожара на складах с порохом на Урале
В Российской Федерации в результате пожара на складах с порохом в поселке Первомайский Свердловской области на Урале огнем были уничтожены два склада. Пламя не добралось до еще трех складов, в которых хранили тротил.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД в российском регионе Валерия Горелых, во время тушения пожара пострадал один пожарный, который, предварительно, отравился угарным газом, и был доставлен в больницу.
В ведомстве добавили, что информации о пострадавших жителях не поступало. Также в экстренных службах рассказали, что обстановка стабилизировалась.
"Один из сгоревших складов был пуст, второй - заполнен порохом наполовину. На спасенных от огня складах хранится тротил", - говорится в публикации.
В экстренных службах региона нам уточнили, что крупных взрывов и разрушений не зафиксировано, однако "происходят небольшие хлопки".
По данным российских МЧСников, на склады на площади 960 кв. м, где хранился порох, перешел лесной пожар. Сгоревшие склады принадлежали оружейной компании "Гефест-М".
В экстренных службах также заявили, что огонь угрожает еще 18 зданиям, где также хранится взрывчатка.
Также сообщается, что местные власти начали эвакуацию поселка Первомайский, а в Режевском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Чиновники называют ситуацию с природными пожарами в Свердловской области на Урале критической, и их общая площадь достигает 20 тыс. га.
В агентстве пишут, что жители Екатеринбурга в 128 км от поселка Первомайский жалуются на сильный смог и запах гари.
Ранее сообщалось, что в РФ 6 мая в поселке Первомайской Свердловской области загорелись склады с порохом.
Перед этим, 5 мая, в российском Курске прозвучали взрывы, и над небом видели дым.
За день до этого, 4 мая, во временно оккупированном РФ украинском городе Севастополе на аэродроме "Бельбек" прогремели взрывы.
Напомним также, что в конце апреля в РФ в Курской области сообщали о "мощном прилете".
Добавим, что 29 апреля в оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.
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