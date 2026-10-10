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РФ разжигает вражду между поляками и украинцами в перед Днем независимости Польши, - ЦПД

11:07 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: митинг в Польше с польскими флагами (Getty Images)

Накануне Дня независимости Польши Россия активизировала пропаганду против Украины, распространяя нарративы о якобы крахе дружбы между странами и усталости поляков от поддержки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, к распространению деструктивных сообщений в польском информационном пространстве вовлечена российская дезинформационная сеть Pravda, также известная как Portal Kombat.

Ее ресурсы продвигают тезисы о якобы "крахе польско-украинской дружбы", росте ксенофобских настроений в Польше и общей усталости местного общества от Украины.

Такие сообщения создают впечатление, что отношения между Варшавой и Киевом стремительно ухудшаются, а поддержка украинцев среди поляков слабеет.

Какова цель информационной кампании РФ

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что речь идет о системной тактике России. Кремль пытается искусственно усиливать противоречия между странами-партнерами и создавать иллюзию глубокой розни между ними.

Расчет состоит в том, чтобы ослабить международную поддержку Украины и взорвать единство европейских государств.

Активизация таких информационных операций перед польским национальным праздником – очередная попытка России повлиять на общественные настроения и использовать отношения между Украиной и Польшей для продвижения собственных интересов.

Напомним, временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич заявил, что в 2026 годуотношения между странами прошли путь от одного из лучших периодов к одному из худших.

По его словам, напряжение усилилось из-за споров относительно общего исторического прошлого, в частности деятельности УПА и фигуры Степана Бандеры. В то же время дипломат подчеркнул, что исторические дискуссии пока не входят в переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС.

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