РФ розпалює ворожнечу між поляками та українцями перед Днем незалежності Польщі, - ЦПД

За даними ЦПД, до поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа Pravda, також відома як Portal Kombat.

Її ресурси просувають тези про нібито "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв у Польщі та загальну втому місцевого суспільства від України.

Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабшає.

Яка мета інформаційної кампанії РФ

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що йдеться про системну тактику Росії. Кремль намагається штучно посилювати суперечності між країнами-партнерами та створювати ілюзію глибокої ворожнечі між ними.

Розрахунок полягає в тому, щоб послабити міжнародну підтримку України та підірвати єдність європейських держав.

Активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої та використати відносини між Україною і Польщею для просування власних інтересів.