РФ разворачивает глобальную вербовку наемников в Азии, Африке и Латинской Америке, - ЦПД

В ведомстве отметили, что задача спецоперации заключается не только в пополнении человеческого ресурса для войны против Украины, но и в создании параллельных военизированных каналов для гибридных операций - от разведки и диверсий до политической дестабилизации в регионах традиционного присутствия США.

По мнению экспертов, такое привлечение граждан стран, связанных с Вашингтоном экономически или политически, подрывает механизмы безопасности и доверие к союзническим форматам.

"Россия встраивает вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, в частности в Латинской Америке, что упрощает финансирование и логистику, а вблизи границ США создает риск "горячих точек" и вынужденных силовых ответов", - отмечают в ЦПД.

В ведомстве также привели примеры такой "вербовки". Недавно в Кении разгорелся скандал после того, как спортсмена обманом заставили подписать "контракт" с Минобороны РФ и отправили на фронт. В МИД страны заявили о нескольких таких случаях.

Тем временем в Южно-Африканской Республике выявлена массовая вербовка женщин на заводы по производству ударных дронов в российской экономической зоне "Алабуга" под видом легального трудоустройства, а на самом деле - для принудительного труда.

В ЦПД отметили, что такие практики являются не "антиколониализмом", как это пытается подавать Кремль, а воспроизведением колониальных схем эксплуатации людей, как дешевой рабочей силы и "пушечного мяса". Это дестабилизирует целые регионы и подрывает международную безопасность.