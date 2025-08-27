ua en ru
РФ разгоняет фейк о "провокации с ядовитыми веществами" в Донецкой области: ЦПД опровергло

Среда 27 августа 2025 15:19
РФ разгоняет фейк о "провокации с ядовитыми веществами" в Донецкой области: ЦПД опровергло Фото: РФ распространяет фейк о провокации с отравляющими веществами в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские медиа распространяют очередной фейк о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием опасных веществ в зоне боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, пропагандистские ресурсы рф публикуют сообщения о "подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты", замаскированные под поставки провизии российского производства.

РФ разгоняет фейк о &quot;провокации с ядовитыми веществами&quot; в Донецкой области: ЦПД опровергло

В Центре отметили, что такая информация не соответствует действительности и является типичным примером информационных манипуляций, направленных на перекладывание ответственности за возможные последствия на украинские силы обороны.

"Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в прошлом году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет.

