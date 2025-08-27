РФ розганяє фейк про "провокації з отруйними речовинами" на Донеччині: ЦПД спростувало

Центр протидії дезінформації заявив, що російські медіа поширюють черговий фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" із використанням небезпечних речовин у зоні бойових дій на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, пропагандистські ресурси рф публікують повідомлення про "підкидання отруйних речовин у воду та продукти", замасковані під постачання провізії російського виробництва.

Фото: скріншот російського фейка (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

У Центрі наголосили, що така інформація не відповідає дійсності та є типовим прикладом інформаційних маніпуляцій, спрямованих на перекладання відповідальності за можливі наслідки на українські сили оборони.

"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних військових злочинів", - йдеться у повідомленні відомства.