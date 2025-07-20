Россия разгоняет фейк о "бандеровском" плакате в Украине: в ЦПД отреагировали

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Из российских пропагандистских кругов снова распространяют старый фейк о якобы "мобилизационном плакате" в Украине с символикой СС "Галичина" и упоминанием о Степане Бандере.

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в прошлом году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет.

Этот фейк является типичным элементом информационной войны, которую ведет Россия для дискредитации Украины.

Через спекуляции на исторических темах и символах РФ пытается демонизировать украинское общество, распространяя ложные представления о его природе и мотивах.

Цель таких дезинформационных вбросов - оправдать агрессию России против Украины, прикрываясь псевдоисторическими "аргументами".

Ранее аналогичные фейки неоднократно разоблачали, а украинская власть призывает пользоваться только проверенными источниками информации.