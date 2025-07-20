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Россия разгоняет фейк о "бандеровском" плакате в Украине: в ЦПД отреагировали

Воскресенье 20 июля 2025 12:12
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Россия разгоняет фейк о "бандеровском" плакате в Украине: в ЦПД отреагировали Фото: РФ разгоняет фейк о "бандеровском" плакате в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Из российских пропагандистских кругов снова распространяют старый фейк о якобы "мобилизационном плакате" в Украине с символикой СС "Галичина" и упоминанием о Степане Бандере.

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в прошлом году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет.

Этот фейк является типичным элементом информационной войны, которую ведет Россия для дискредитации Украины.

Через спекуляции на исторических темах и символах РФ пытается демонизировать украинское общество, распространяя ложные представления о его природе и мотивах.

Россия разгоняет фейк о &quot;бандеровском&quot; плакате в Украине: в ЦПД отреагировали

Цель таких дезинформационных вбросов - оправдать агрессию России против Украины, прикрываясь псевдоисторическими "аргументами".

Ранее аналогичные фейки неоднократно разоблачали, а украинская власть призывает пользоваться только проверенными источниками информации.

Фейки РФ

Напомним, мы писали, что Россия в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте. Также пропаганда РФ усилит операции против ТЦК в Украине.

Также ожидается также усиление информационной операции, направленной против системы ТЦК в Украине.

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