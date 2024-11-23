РФ раздает жилье в оккупированном Мариуполе мигрантам из Средней Азии, - ЦНС

Враг во временно оккупированном Мариуполе раздает квартиры мигрантам из Средней Азии. Так оккупанты пытаются компенсировать отсутствие денег на зарплаты строителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Информационный ресурс пояснил, что средства, выделенные Кремлем на "восстановление" Мариуполя, местные гауляйтеры и коллаборанты разграбили в первые же дни. В связи с этим денег на выплату зарплат строителям нет. Это привело к тому, что между гастарбайтерами и так называемой "властью" назревал бунт.

Чтобы выйти из этой ситуации, враг придумал схему, а именно - отдать несколько десятков "отстроенных" квартир гастарбайтерам из Средней Азии, поскольку именно они "восстанавливают" временно оккупированный город, который разрушили россияне.

"А владельцы разрушенных домов уже третью зиму остаются без крова", - добавили в ЦНС.