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РФ роздає житло в окупованому Маріуполі мігрантам із Середньої Азії, - ЦНС

Субота 23 листопада 2024 17:03
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РФ роздає житло в окупованому Маріуполі мігрантам із Середньої Азії, - ЦНС Фото: ворог намагається компенсувати відсутність зарплат квартирами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ворог у тимчасово окупованому Маріуполі роздає квартири мігрантам із Середньої Азії. Так окупанти намагаються компенсувати відсутність грошей на зарплати будівельникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс пояснив, що кошти, які Кремль виділив на "відбудову" Маріуполя, місцеві гауляйтери та колаборанти розграбували у перші ж дні. У зв'язку з цим грошей на виплату зарплат будівельникам немає. Це привело до того, що між гастарбайтерами і так званою "владою" назрівав бунт.

Щоб вийти із цієї ситуації, ворог придумав схему, а саме - віддати кілька десятків "відбудованих" квартир заробітчанам із Середньої Азії, оскільки саме вони "відновлюють" тимчасово окуповане місто, яке зруйнували росіяни.

"А власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що поліцейські на тимчасово окупованих територіях України чинять тиск на мігрантів з Центральної Азії та змушують їх укладати контракти з армією Росії.

"Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт і обіцяють, що служити вони будуть на другій лінії. Однак фактично після цього їх відправляють на полігони, розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють у м'ясні штурми", - йшлося в повідомленні.

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