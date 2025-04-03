В РФ разбился Ту-22М3, а Британия проведет встречу "коалиции желающих": новости за 2 апреля

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Тем временем Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих".

Более детально о том, что произошло в среду, 2 апреля, - в материале РБК-Украина .

В РФ разбился очередной Ту-22М3: что известно

Российский бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области РФ.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. На место падения уже прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуирует экипаж.

Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине

Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении делегации Британии в НАТО.

Готовили теракт во Львове. СБУ задержала двух предателей

Правоохранители задержали двух вражеских агентов, которые планировали взорвать административное здание местного райотдела полиции во Львове.

Для совершения преступления предатели должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство, спрятанное в пакет.

Россия готовит резервы для "рывка" на фронте в мае, - Коваленко

Российская Федерация сейчас готовит резервы, чтобы попытаться осуществить наступление на фронте в мае текущего года.

Украинские официальные лица и военные аналитики считают, что основные удары врага могут быть направлены против северо-восточных регионов, в частности, Запорожской, Сумской, а также Харьковской областей.

В Киеве на выходных закроют 6 станций метро: что случилось

В ближайшие выходные - 5 и 6 апреля 2025 года - в Киеве закроют ряд станций метро. Это связано с ремонтными работами на Дарницком путепроводе.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" рассказали, что из-за ремонта Дарницкого путепровода остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр".

Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, - Келлог

Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. Для такого шага необходимо согласовать условия двух стран, заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

По его мнению, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а потом "свести их вместе".