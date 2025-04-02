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Россия готовит резервы для "рывка" на фронте в мае, - Коваленко

Среда 02 апреля 2025 09:35
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Россия готовит резервы для "рывка" на фронте в мае, - Коваленко Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) сейчас готовит резервы, чтобы попытаться осуществить наступление на фронте в мае текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", - написал Коваленко.

Возможное наступление России на фронте

В последнее время сообщениям о подготовке Россией нового наступления в Украине появляются все чаще. Например, как писало Associated Press (AP) со ссылкой на представителей правительства Украины, военных и аналитиков, террористы могут прибегнуть к наступлению уже в ближайшие недели.

Украинские официальные лица и военные аналитики считают, что основные удары врага могут быть направлены против северо-восточных регионов, в частности, Запорожской, Сумской, а также Харьковской областей. В частности об этом говорил и президент Владимир Зеленский.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, наступление однозначно будет, но возникает вопрос касаемо его реальных масштабов. По его мнению, речь идет об около 50-60 тысячах военных на одном из участков фронта.

Подробно о том, что известно о возможном наступлении России - читайте в материале "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".

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