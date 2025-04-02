В Киеве на выходных закроют 6 станций метро: что случилось
В ближайшие выходные - 5 и 6 апреля 2025 года - в Киеве закроют ряд станций метро. Это связано с ремонтными работами на Дарницком путепроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Содержание
- Какие именно станции метро в Киеве закроют на выходных
- Как автобусы будут дублировать маршрут закрытых станций
Какие именно станции метро в Киеве закроют на выходных
В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" рассказали, что из-за ремонта Дарницкого путепровода остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр":
- в субботу, 5 апреля;
- в воскресенье, 6 апреля.
"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", - объяснили украинцам.
Уточняется, что между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.
Некоторые станции метро в Киеве закроют 5-6 апреля (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
С понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.
Как автобусы будут дублировать маршрут закрытых станций
Гражданам сообщили, что на фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы №1М.
Уточняется, что дублирующий автобус №1М будет курсировать с интервалом движения до 10 мин:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной": вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее - по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении: тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская" (транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко).
Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)
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