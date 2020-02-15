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Бойовики на Донбасі знову застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 15:19
Бойовики на Донбасі знову застосували заборонене озброєння
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Позиції підрозділів ООС обстрілювали з мінометів та ПТРК

З початку поточної доби, 15 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене озброєння.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були обстріляні українські укріплення в районі Травневого, Оріхового та Мар'їнки. Поблизу Красногорівки бойовики застосували протитанкову керовану ракету (ПТРК).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 лютого в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів. Всього окупанти 13 разів відкривали вогонь по українським укріпленням.

Також РБК-Україна писало, що новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків на Донбасі з метою створення провокації. В українській розвідці зазначили, що відсутність взаємодії між бойовиками та спецпризначенцями призводить до бойових втрат.

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