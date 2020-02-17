На Донбасі поблизу Оріхового бойовики випустили 25 мін, втрат немає

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили три обстріли позицій ЗСУ:

поруч з Лебединським - з міномета калібру 82 мм випустили 7 мін, а також вели вогонь з великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Мар’їнки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі у районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Кримського - зі 120-мм міномета бойовики випустили 20 мін;

поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 25 мін та 5 мін - з 82-мм міномета;

неподалік від Новозванівки - зі 120-мм міномета противник випустив 18 мін;

у районі населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - зазначили у штабі ООС..

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, протягом доби 15 лютого бойовики випустили у бік українських позицій 53 міни.

Нещодавно українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-окупаційних військ.