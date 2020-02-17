На Донбасі поблизу Оріхового бойовики випустили 25 мін, втрат немає

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили три обстріли позицій ЗСУ:
Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - зазначили у штабі ООС..
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Нагадаємо, протягом доби 15 лютого бойовики випустили у бік українських позицій 53 міни.
Нещодавно українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-окупаційних військ.