ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ розганяє фейк про "українських мародерів", перевдягнених у росіян: в РНБО спростували

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 22 липня 2022 10:38
РФ розганяє фейк про "українських мародерів", перевдягнених у росіян: в РНБО спростували Фото: РФ розганяє фейк про "українських мародерів", перевдягнених у росіян (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міноборони РФ поширює черговий фейк про українських захисників. Нібито ЗСУ "одягаються в російську форму" та "мародерствують".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, у російському Міністерстві оборони заявили, що нібито "у Слов’янську київським режимом підготовлено провокацію з метою дискредитації ЗС РФ. Для її реалізації військові ЗСУ, переодягнені у російську форму, демонстративно грабували будинки та застосовували фізичне насилля до мирних жителів, здійснюючи фото- та відеозйомку "актів мародерства", нібито скоєних російськими військами".

Крім того, кремлівські ЗМІ поширили інформацію про нібито "підготовку в Миколаєві зачистки "неблагонадійних" громадян, які мають зв’язки з РФ… і нібито для цього "СБУ планує здійснити рейди та відправку до фільтраційних таборів. До міста вже прибуло підсилення з Києва та західних областей України".

Також російські медіа заявили, що самопроголошений "президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про долю САУ CAESAR, яку українські військові продали російським військам, і які опинилися в Уралвагонзаводі, чим викликав істерику французьких ЗМІ та офіцерської ланки французької армії".

Нагадаємо, як раніше повідомляли в МЗС, Росія почала поширювати фейкові новини про те, що Україна нібито використовує зброю не за призначенням на тлі збільшення військової допомоги.

Додамо, вчора в ефірі українських радіостанцій прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Кремль фейки
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років