РФ розганяє фейк про "українських мародерів", перевдягнених у росіян: в РНБО спростували

Міноборони РФ поширює черговий фейк про українських захисників. Нібито ЗСУ "одягаються в російську форму" та "мародерствують".

Так, у російському Міністерстві оборони заявили, що нібито "у Слов’янську київським режимом підготовлено провокацію з метою дискредитації ЗС РФ. Для її реалізації військові ЗСУ, переодягнені у російську форму, демонстративно грабували будинки та застосовували фізичне насилля до мирних жителів, здійснюючи фото- та відеозйомку "актів мародерства", нібито скоєних російськими військами".

Крім того, кремлівські ЗМІ поширили інформацію про нібито "підготовку в Миколаєві зачистки "неблагонадійних" громадян, які мають зв’язки з РФ… і нібито для цього "СБУ планує здійснити рейди та відправку до фільтраційних таборів. До міста вже прибуло підсилення з Києва та західних областей України".

Також російські медіа заявили, що самопроголошений "президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про долю САУ CAESAR, яку українські військові продали російським військам, і які опинилися в Уралвагонзаводі, чим викликав істерику французьких ЗМІ та офіцерської ланки французької армії".

Нагадаємо, як раніше повідомляли в МЗС, Росія почала поширювати фейкові новини про те, що Україна нібито використовує зброю не за призначенням на тлі збільшення військової допомоги.

Додамо, вчора в ефірі українських радіостанцій прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації.

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