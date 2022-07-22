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РФ разгоняет фейк об "украинских мародерах", переодетых в россиян: в СНБО опровергли

Новина українською →
Киев, Пятница 22 июля 2022 10:38
РФ разгоняет фейк об "украинских мародерах", переодетых в россиян: в СНБО опровергли Фото: РФ разгоняет фейк об "украинских мародерах", переодетых в россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Минобороны РФ распространяет очередной фейк об украинских защитниках. Якобы ВСУ "одеваются в российскую форму" и "мародерствуют".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в российском Министерстве обороны заявили, что якобы "в Славянске киевским режимом подготовлена провокация с целью дискредитации ВС РФ. Для ее реализации военные ВСУ, переодетые в российскую форму, демонстративно грабили дома и применяли физическое насилие в отношении мирных жителей, осуществляя фото - и видеосъемку "актов мародерства", якобы совершенных российскими войсками".

Кроме того, кремлевские СМИ распространили информацию о якобы про "подготовку в Николаеве зачистки "неблагонадежных" граждан связанных с РФ... и якобы для этого "СБУ планирует провести рейды и отправку в фильтрационных лагерей. В город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины".

Также российские медиа заявили, что самопровозглашенный "президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о судьбе САУ CAESAR, которую украинские военные продали русским войскам, и которые оказались в Уралвагонзаводе, чем вызвал истерику французских СМИ и офицерского звена французской армии".

Напомним, как ранее сообщали в МИД, Россия начала распространять фейковые новости о том, что Украина якобы использует оружие не по назначению на фоне увеличения военной помощи.

Добавим, вчера в эфире украинских радиостанций прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации.

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