ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп підтвердив кібератаку на російську "фабрику тролів"

Вашингтон, Субота 11 липня 2020 08:42
Трамп підтвердив кібератаку на російську "фабрику тролів"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Ця організація втручалася у вибори президента США в 2016 році

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його країна здійснила кібератаку по російському "Агентству інтернет-досліджень", яке також називають "фабрикою тролів". Серед іншого, як стверджують американські політики, ця організація втручалася у вибори президента США у 2016 році.

Про це повідомив оглядач The Washington Post Марк Тіссен, який раніше на цьому тижні провів інтерв'ю з американським главою держави.

На питання, чи здійснили американські служби кібератаку по російській "фабриці тролів", Трамп відповів: "правильно".

Трамп заявляє, що даючи розпорядження про кібератаку, він діяв на основі інформації, яку йому надали про втручання Росії в американські вибори.

"Послухайте, ми зупинили це", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, раніше у Конгресі США ініціювали розширення санкцій проти "маріонетки Путіна" Євгена Пригожина, який фінансував вищезгадану російську організацію.

Нагадаємо, у лютому 2019 року The Washington Post повідомляла, що США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся