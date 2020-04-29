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Чехія застерігає Росію від втручання у внутрішні справи

Новини » Політика     29.04.2020 - 11:32
Чехія застерігає Росію від втручання у внутрішні справи
Фото: Андрій Бабіш (flickr.com-oberbank)

Втім, Бабіш зазначив, що ситуація не вимагає таких кроків, як висилка російського посла

Коментуючи інформацію про передбачуване перебування російського агента на території Чехії, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, його країна і не дозволить іншим державам впливати на власну політику. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на чеські ЗМІ.

Втім, Бабіш зазначив, що ситуація не вимагає таких кроків, як висилка російського посла.

"Ми - суверенна держава, і нам безумовно не сподобається, якщо будь-яка з великих світових держав якимось чином впливає на наші політичні справи", - сказав Бабіш.

Зазначимо, видання Respekt опублікувало розслідування, в якому стверджувалося, що три тижні тому в Прагу прибув співробітник однієї з російських спецслужб з дипломатичним паспортом, у якого з собою могла бути отрута рицин для отруєння ряду чеських чиновників, зокрема мера чеської столиці Зденека Гржіба і глави адміністрації 6 -го району Праги Ондржеєм Коларжа. В Росії цю інформацію називають фейком.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек підтримав збереження санкцій проти Російської Федерації, не зважаючи на пандемію коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не допустить скасування санкцій проти Росії через пандемію коронавірусу та пов'язані з нею економічні кризи.

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