В ООН вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України
ООН не відкидає можливості ще більшого загострення збройного конфлікту в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління з координації гуманітарних питань ООН.
"Перспектива ядерного конфлікту, яка була колись немислимою, тепер знову в межах можливого", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ООН у звіті зазначає про наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців.
Також йдеться про різке здорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.
"Усе це найбільше б’є по найбідніших (країнах, - ред.), посилюючи страждання та закладаючи зерно подальшої політичної нестабільності і заворушень у всьому світі, з прямими впливом на захист цивільного населення", - додали в ООН.
Нагадаємо, що в Росії раніше погрожували застосувати ядерну зброю проти України.
Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.
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