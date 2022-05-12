Якщо будуть загрози. У Росії закликали враховувати можливість застосування ядерної зброї

Російська Федерація не може виключати можливість застосування ядерної зброї. Особливо коли їй нібито погрожують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зампостпреда Росії при ООН Дмитра Полянського для UnHerd News .

"Я вважаю, що якщо ви маєте справу з ядерною державою, якщо ви погрожуєте військовій державі, ви повинні враховувати всі варіанти, які є на столі", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що нібито Захід розв'язав проксі-війну проти РФ, у якої завжди є ймовірність перейти в ядерний конфлікт.

Американська розвідка вважає, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

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