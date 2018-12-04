США і ЄС мають намір виробити спільну позицію щодо тиску на Росію

Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

У Держдепі заявили, що Євросоюзу слід докладати більше зусиль для протистояння агресії Росії в Європі

Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, який перебуває з візитом у Європі, під час зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом із Євросоюзом напрацювати спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених нею українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу.

У Держдепі також зазначили, що США очікують від європейських союзників більше зусиль у протистоянні агресії Росії.

"Ми плануємо продовжити діяти на підставі нещодавніх заявлених вимог США до керівництва Росії звільнити членів екіпажів і кораблі, які були затримані під час керченського інциденту. Ми закликаємо європейських союзників проявити лідерські здібності у подоланні проблеми, яка існує на "задвірках" самої Європи", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що в найближчі дні буде все більше прикладів виступів США і їхніх союзників зі спільними сигналами, а в разі необхідності будуть також вжиті й дії.

"Щодо України... Думаю, ми дуже чітко дали зрозуміти, що цей останній крок Росії неприйнятний - це акт агресії. Протягом останніх кількох днів ми тісно координували свої дії з європейськими союзниками і в форматі НАТО, і у форматі ЄС, і просто зараз ми зосередились на визначенні спільної відповіді альянсу, щоб визначити правильний обсяг відповіді на те, що відбулося в Керченській протоці", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні вважає, що Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.