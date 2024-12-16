РФ проводит провокации в Балтийском море, чтобы проверить реакцию НАТО, - польский адмирал

По его мнению, Россия нарушает мобильную связь и данные отслеживания судов в Балтийском море для того, чтобы проверить реакцию западных государств.

Он отметил, что Москва систематически использует такую тактику, чтобы скрыть передвижения своих судов и сорвать операции других в море, которое граничит с восемью странами НАТО и Россией.

"Гибридная война на Балтике является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся. Мы говорим об агрессивном поведении России. Они пытаются нарушить нашу жизнь. Они также испытывают нас как альянс, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти", - сказал Яворский.

Что предшествовало

Ранее мы писали о том, что в Балтийском море были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, в частности C-Lion1, который соединяет Хельсинки и Росток. Тогда среди подозреваемых было китайское грузовое судно Yi Peng 3 под руководством российского капитана.

Впоследствии стало известно, что в Балтийском море обнаружено повреждение кабеля между Литвой и Швецией. А еще позже специалисты обнаружили новый обрыв кабеля между Швецией и Финляндией, обрыв произошел на суше в Финляндии.