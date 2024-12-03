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Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв интернет-кабеля, - Helsingin Sanomat

Вторник 03 декабря 2024 09:42
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Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв интернет-кабеля, - Helsingin Sanomat Иллюстративное фото: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв Интернет-кабеля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Специалисты обнаружили новый обрыв кабеля между Швецией и Финляндией. Обрыв произошел на суше в Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По данным СМИ, разрыв интернет-кабеля произошел в ночь на 3 декабря на территории Финляндии. Полиция подозревает диверсию. Шведские власти были проинформированы.

По предварительным данным, в результате разрыва кабеля пострадало 6000 частных клиентов и около 100 бизнес-клиентов компании Globel Connect.

Не первый случай

В конце ноября стало известно, чтооборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, пролегающий через Балтийское море между Финляндией и Германией. Поэтому было прервано телекоммуникационное соединение между странами.

Тогда министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что повреждения могли быть умышленными.

Один из подозреваемых стало китайское грузовое судно Yi Peng 3, которым управлял российский капитан. Стражи порядка обратили внимание на странный маршрут судна и остановили его для проверки ВМС Дании. Известно, что судно вышло из российского балтийского порта Усть-Луга 15 ноября. А об обрывах кабелей стало известно на 18 ноября.

Компания-оператор кабеля C-Lion1 сообщила о начале ремонта, который продлится 5–15 дней. Кабель протяженностью 1173 км, действующий с 2016 года, обеспечивает прямую связь между Финляндией и Центральной Европой.

Позже стало известно, что в Балтийском море обнаружены повреждения кабеля между Литвой и Швецией.

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