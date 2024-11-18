Между Финляндией и Германией оборвался подводный кабель: связь нарушена

Подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией, оборвался. Телекоммуникационное соединение прервано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Финская государственная компания Cinia, которая строит оптоволоконные сети и предоставляет телекоммуникационные услуги, заявила о неисправности подводного кабеля между Финляндией и Германией.

Телекоммуникационное соединение было прервано. Причина неисправности пока неизвестна.

По данным газеты Ilta-Sanomat, речь идет об обрыве кабеля. Глава Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем подтвердил, что C-Lion1 поврежден. Он не сказал, где именно кабель был оборван.

Гендиректор Cinia Ари-Пекка Кнаапила заявил, что пока рано судить о том, был ли C-Lion1 поврежден умышленно.

"Сейчас нет возможности оценить причину разрыва, но без внешнего влияния на эти воды не бывает таких событий", - сказал он.

По данным компании, ремонт кабеля уже начат. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления связи. Обычно срок ремонта подводных кабелей составляет 5-15 дней.

Длина C-Lion1 составляет 1173 километра. Кабель пролегает между заливом в Хельсинки и немецким Ростоком. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный кабель, идущий непосредственно из Финляндии в Центральную Европу.