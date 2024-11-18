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В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель

Понедельник 18 ноября 2024 22:14
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В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель Иллюстративное фото: в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

Об этом заявил главный технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По его словам, кабель между Литвой и Швецией был перерезан в воскресенье утром около 10:00.

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснилось, что он был поврежден", - рассказал Шемешкявичюс.

Представитель Telia отметил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. Однако связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.

Повреждение подводного кабеля между Финляндией и Германией

Напомним, сегодня мы сообщали, что подводный кабель передачи данных C-Lion1, пролегающий через Балтийское море между Финляндией и Германией, оборвался. Телекоммуникационное соединение прервано. Причина повреждения пока неизвестна.

По данным компании, ремонт кабеля уже начат. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления связи. Обычно срок ремонта подводных кабелей составляет 5-15 дней.

Длина C-Lion1 составляет 1173 км. Кабель пролегает между заливом в Хельсинки и немецким Ростоком. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный кабель, идущий непосредственно из Финляндии в Центральную Европу.

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