РФ проводить провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО, - польський адмірал

На його думку, Росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.

Він зауважив, що Москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і Росією.

"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку Росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.

Що передувало

Раніше ми писали про те, що у Балтійському морі було пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, зокрема C-Lion1, який з'єднує Гельсінкі та Росток. Тоді серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 під керівництвом російського капітана.

Згодом стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією. А ще пізніше спеціалісти виявили новий обрив кабелю між Швецією та Фінляндією, обрив стався на суходолі у Фінляндії.