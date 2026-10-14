RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

РФ проводит одну из самых больших атак, используя проблемы со Starlink, - Зеленский

22:05 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Getty Images)

Сегодняшняя атака России на Украину является одной из самых массированных. Враг пытается воспользоваться проблемами с работой "военного пакета" Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства рассказал, что во время визита в Лондон он детально проинформировал премьера Британии Энди Бернема о российских атаках на мирные города Украины. По его словам, волны атак беспилотниками продолжаются весь день.

Президент отметил, что только за ночь РФ запустила 124 беспилотника, еще 145 - в течение дня. По состоянию на сейчас в украинском небе еще более 40 "шахедов". Враг атакует энергетику, логистику и железную дорогу.

"По массированности это одна из самых больших атак. Очевидно, что россияне пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, потому что именно от этой связи в значительной степени зависит работа дронов-перехватчиков", - сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил Британию за решение ускорить поставки Украине средств ПВО для противодействия реактивным "шахедам".

Ночной удар россиян

Напомним, российские оккупанты ночью нанесли по Украине массированный удар.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки, помимо дронов, россияне также запустили 39 баллистических ракет.

Враг, в частности, атаковал энергетические объекты в Киеве. Премьер Сергей Корецкий отметил, что под ударом находились все три ТЭЦ столицы.

Атака не прекратилась и днем. Все это происходит на фоне новостей о том, что "военный пакет" Starlink работает в ограниченном режиме - на скорости до 160 км/час.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиStarlinkВойна в УкраинеАтака дронов