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РФ провела військові навчання в окупованому Криму

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 09:25
РФ провела військові навчання в окупованому Криму
Фото: зенітна ракетна система С-400 (mil.ru)

На навчаннях розрахунки дивізіону зенітних ракетних комплексів С-400 передислокували установки

Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що бойові розрахунки дивізіону зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" на навчаннях у анексованому РФ Криму передислокували установки, відпрацювали виявлення цілей і вразили повітряні засоби умовного противника.

Також російські військові відпрацювали згортання пускових і радіолокаційних установок, потім перебазувалися в нові позиційні райони. Розгорнувши пускові установки, розрахунки перевірили орієнтування комплексів на місцевості, після чого привели їх у бойовий режим і почали збір даних про повітряну обстановку. Навчання завершилися електронними пусками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Росії перекине на аеродром "Бельбек" в окупованому Севастополі більше десятка винищувачів Су-27СМ і Су-30М2.

Крім того, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.

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