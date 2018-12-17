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Волкер: РФ відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною

Новини » Політика    17.12.2018 - 16:53
Волкер: РФ відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер підтвердив заяви української влади про те, що РФ відновила нарощування військових сил

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною. Про це він під час брифінгу, передає РБК-Україна з посиланням на журналіста в Брюсселі Тері Щульц.

Волкер підтвердив заяви української влади про те, що Росія відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.

Він також підтримав генсека НАТО Йенса Столтенберга, висловивши вдячність Україні за "стриманість" після атаки на Азовському морі. Волкер зазначив, що союзники посилюють візити військових кораблів в Україну з метою спроб стримати подальшу агресію Росії.

Він також в черговий раз заявив про незаконність затримання українських суден та їх екіпажів в Керченській протоці, а також блокування суден в Азовському морі.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, Російська Федерація розгорнула додаткові розвідувальні засоби вздовж усього кордону з Україною. Зокрема, командування Збройних сил Росії нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів.

Додамо, що начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко раніше заявляв, що на сьогоднішній день загроза вторгнення РФ в Україну є найвищою з 2014 року. За його словами, супутникові знімки доводять, що Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною. Зокрема, з середини вересня більш ніж у два рази збільшилася кількість танків на відстані 18 км від кордону.

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