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РФ провела военные учения в оккупированном Крыму

Новости » Общество    19.12.2018 - 09:25
РФ провела военные учения в оккупированном Крыму
Фото: зенитная ракетная система С-400 (mil.ru)

На учениях расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексах С-400 передислоцировали установки

Россия провела военные учения в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф" на учениях в аннексированном РФ Крыму передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника.

Также российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, расчеты проверили ориентирование комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке. Учения завершились электронными пусками.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны России перебросит на аэродром "Бельбек" в оккупированном Севастополе более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Кроме того, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

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