РФ перекине в окупований Крим більше 10 винищувачів

Ілюстративне фото (dod.defense.gov)

РФ перекине на аеродром "Бельбек" в окупованому Севастополі більше десятка бійців

Міністерство оборони Росії перекине на аеродром "Бельбек" у окупованому Севастополі більше десятка винищувачів Су-27СМ і Су-30М2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що 22 грудня понад 10 винищувачів Су-27СМ і Су-30М2 винищувального полку 4-ї армії ВПС і ППО здійснять переліт з аеродрому "Кримськ" в Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" в окупованому Криму до свого місця постійної дислокації.

В Міноборони РФ зазначили, що після передислокації авіаційна техніка та особовий склад приступлять до планової діяльності в пункті постійної дислокації.

Нагадаємо, що на початку грудня Росія провела військово-морські і ракетні навчання в Чорноморському регіоні. Повідомляється, що два підводні човни - Б-237 "Ростов-на-Дону" і Б-262 "Старий Оскол" - відпрацювали екстрений вихід для виявлення, супроводу і знищення морських і берегових цілей з виконанням пусків ракетної зброї. Крім того, екіпажі підводних човнів відпрацьовують глибоководне занурення і такі техніки, як аварійне спливання.