Росія посилить військове угруповання в Криму до початку грудня
Російська Федерація посилить своє військове угруповання в окупованому Криму до початку грудня. На півострові розгорнуто новий десантно-штурмовий полк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що новий полк Повітряно-десантних військ увійде до складу Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання.
Також повідомляється, що до кінця грудня в з'єднаннях і полках ВДВ буде завершено формування підрозділів безпілотників, переформування взводів радіоконтролю на роти РЕБ дивізій і взводів радіопеленгації бригад ВДВ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія провела в окупованому Криму військові навчання на тлі перебування в Чорному морі есмінця США.
Як заявив новий міністр оборони України Олексій Резніков, для повернення Криму та окупованих територій Донбасу необхідне підвищення обороноздатності української армії.