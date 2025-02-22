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РФ не просила об обмене Медведчука и не интересуется Богуслаевым, - Коордштаб

Киев, Суббота 22 февраля 2025 13:08
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РФ не просила об обмене Медведчука и не интересуется Богуслаевым, - Коордштаб Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не просила об обмене Виктора Медведчука. Также Москва не интересуется возможностью обмена экс-главы "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко в интервью "Укринформу".

"Россия официально не запрашивала на обмен Медведчука... В неофициальных переговорах официально российская сторона его не запрашивала. Россия не могла признать свою заинтересованность Медведчуком. Это показало бы слабость Путина", - сказал он.

По словам Охрименко, запрос об обмене Медведчука прислали через так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

"А по Богуслаеву даже такого нет. Чтобы вы понимали их позицию. Это говорит о том, что Россия чужими руками делает грязные дела", - добавил руководитель Секретариата Коордштаба.

Обмен Медведчука

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле 2022 года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", которые защищали "Азовсталь".

Вячеслав Богуслаев - бывший президент "Мотор Сичи", которого обвиняют по нескольким статьям УКУ. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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Виктор Медведчук Российская Федерация Вячеслав Богуслаев Обмен пленными
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