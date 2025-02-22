РФ не просила про обмін Медведчука і не цікавиться Богуслаєвим, - Коордштаб

Росія не просила про обмін Віктора Медведчука. Також Москва не цікавиться можливістю обміну ексглави "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка в інтерв'ю "Укрінформу".

"Росія офіційно не запитувала на обмін Медведчука… У неофіційних перемовинах офіційно російська сторона його не запитувала. Росія не могла визнати свою зацікавленість Медведчуком. Це показало б слабкість Путіна", - сказав він.

За словами Охріменка, запит про обмін Медведчука надіслали через так зване "міністерство державної безпеки ДНР".

"А по Богуслаєву навіть такого немає. Щоб ви розуміли їх позицію. Це говорить про те, що Росія чужими руками робить брудні справи", - додав керівник Секретаріату Коордштабу.