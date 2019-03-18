В РФ відбулись одиничні пікети проти анексії Криму

Пікети пройшли в центрі Москви
В Российской Федерации местные жители провели одиночные пикеты против аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщается, пикеты состоялись в Москве. Участники вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий". Один из активистов вышел с плакатом: "Крым – это Украина". Он сообщил, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания.
"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам разрешают здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", - заявил активист.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине "сразу же после президентских выборов". По его словам, не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности Украины.
РБК-Украина писало, что Европейский союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией.
Ранее министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан в 5-ю годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Он добавил, что Канада продолжает помогать Украине в борьбе с российской агрессией.