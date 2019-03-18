В РФ відбулись одиничні пікети проти анексії Криму

Пікети пройшли в центрі Москви

В Российской Федерации местные жители провели одиночные пикеты против аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, пикеты состоялись в Москве. Участники вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий". Один из активистов вышел с плакатом: "Крым – это Украина". Он сообщил, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания.

"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам разрешают здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", - заявил активист.

Фото: место происшествия ("Крым Реалии")

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине "сразу же после президентских выборов". По его словам, не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности Украины.

РБК-Украина писало, что Европейский союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Ранее министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан в 5-ю годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Он добавил, что Канада продолжает помогать Украине в борьбе с российской агрессией.