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У Держдепі США назвали фарсом російський "референдум" у Криму

Новини » Політика    17.03.2019 - 04:00
У Держдепі США назвали фарсом російський "референдум" у Криму
Ілюстративне фото (flickr com)

Кримські події 5 років тому були справедливо засуджені міжнародним співтовариством, заявили в Держдепі

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували так званий "референдум", який провела Росія на території Криму в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника речника Держдепу Роберта Палладіно.

Зокрема, він назвав події 5-річної давності "фарсом під дулами пістолетів".

"Російський так званий "референдум" під дулами пістолетів в Криму п’ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством. Крим - це Україна", - написав Палладіно у Twitter.

У Держдепі США назвали фарсом російський &quot;референдум&quot; у Криму

Нагадаємо, посольство США в Україні зробилозаяв до п'ятої річниці анексії Криму. Зокрема, у заяві йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають контроль Кремля над окупованим Кримом. Також у посольстві назвали незаконним так званий "референдум" 16 березня 2014 року в Криму.

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКримреферендум
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