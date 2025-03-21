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Партизаны выяснили, как в РФ заставляют "нерусских" граждан идти на войну с Украиной

Пятница 21 марта 2025 15:41
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Партизаны выяснили, как в РФ заставляют "нерусских" граждан идти на войну с Украиной Иллюстративное фото: партизаны выяснили, как в РФ заставляют нерусских граждан идти на войну с Украиной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны зафиксировали факты систематического давления на представителей "нерусских" национальностей в военкомате Санкт-Петербурга, что в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЭШ", речь о фактах систематического давления на граждан в призывном пункте на проспекте Сизова. Там работники военкомата особенно жестко обращаются с представителями "нерусской" национальности. Прежде всего с дагестанцами, бурятами, тувинцами и узбеками, проживающими в Петербурге.

Людей фактически шантажируют и принуждают к подписанию контрактов, угрожая последствиями за отказ. Все это делается ради выполнения мобилизационного плана - несмотря на судьбы и жизни тех, кого отправляют на убой.

"Наш агент собрал полную информацию о режиме работы учреждения, составе охраны и сотрудников. Мы предупреждаем всех: держитесь подальше от этого объекта. Напоминаем, что в прошлом году здесь уже была попытка атаки - зажигательная смесь вспыхнула у входа", - пишут в "АТЕШ".

Фото: партизаны выяснили, как в РФ заставляют нерусских граждан идти на войну с Украиной (t.me/atesh_ua)

Мобилизация на оккупированных территориях

Напомним, по данным украинской разведки, российская оккупационная "власть" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводила принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях. По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.

Ранее в ЦНС рассказали о срыве планов россиян по мобилизации на оккупированных территориях Украины.

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